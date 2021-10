José Miguel Rodríguez Fraga: “He sido y soy partidario del puerto de Fonsalía”

El alcalde de Adeje José Miguel Rodríguez Fraga ha realizado un amplio repaso a la actualidad del municipio y de la isla este miércoles en La Mañana de COPE Tenerife, con motivo de una emisión especial del programa dedicada a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encarnación.



Rodríguez Fraga fue muy claro al ser cuestionado por la polémica del puerto de Fonsalía, afirmando que “yo en principio he sido partidario del puerto de Fonsalía y lo sigo siendo”, añadiendo que “lo soy en la medida en que no veo alternativas, porque en las demás también hay calderones”.

En esa línea, el edil adejero explicó que el puerto de Fonsalía “respondía a una necesidad de conexión entre las islas muy importante y en su momento se planificó como el puerto más adecuado en todos lo términos. No sé lo que ha pasado, porque alguien se ha iluminado con este tema”.

En cualquier caso, Fraga quiso aclarar que “esperaré al estudio que realiza el Gobierno de Canarias y luego veré. Quiero oír a los expertos y que se haga un estudio me parece inteligente, para que alguien con sentido científico nos diga cuál es la mejor opción”.

Al mismo tiempo el veterano alcalde se refirió a la decisión de AENA de dejar fuera de las inversiones previstas en el DORA del periodo 2022-2026 al aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. “Aquí tiene que intervenir el Gobierno”, apuntó, agregando que“esto ya no es un problema delsur de Tenerife, esde Tenerife y es deCanarias. Necesitamos un aeropuerto que sea acorde al destino turístico que tenemos, y que quiere ser líder y competitivo”.

Sobre esta demanda histórica de la isla insistió en que “no pedimos una gran inversión, pero queremos un plan, no una chapuza en la que se ponen partes sucesivamente”.

El alcalde de Adeje se refirió igualmente a la posibilidad que podría recoger la ley de vivienda que pretende aprobar el Gobierno de España, de que los ayuntamientos puedan recargar el IBI en un 150% a los propietarios de viviendas vacías. Sobre este particular, Fraga afirmó que si bien tiene que “conocer la ley en profundidad” para poder opinar, no le parece “una buena medida, ya que habría que hacer un censo, y hay viviendas de herederos que no se ponen de acuerdo o gente que viene unos meses al año”.

Por último Rodríguez se refirió a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encarnación, marcadas este año por la donación de los beneficios obtenidos en los actos culturales a los damnificados por la erupción en la isla de La Palma. “estuvimos planteándonos si debíamos suspender los actos, pero nos pareció que no solucionaba gran cosa, y pensamos que era mejor donar ese dinero y ademas donaremos una parte de nuestro presupuesto a La Palma. Queremos canalizar ese proceso de solidaridad y en ese sentido hemos estado en contacto con las autoridades palmeras, para que sea una solidaridad a largo plazo”.