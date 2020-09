José Fernando Cabrera: "Estamos a tiempo todavía de salvar parte de la temporada de invierno"

El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), José Fernando Cabrera, se ha mostrado confiado en poder salvar parte de la temporada de invierno pero cree que hay que implantar los controles en los aeropuertos –con códigos QR y trazadores– para todos los que nos visitan además de un control más riguroso de toda la población.

En este sentido, ha afirmado que en la temporada de invierno –que comienza alrededor del 15 de octubre en Canarias– con una ocupación del 50 % se podrían poner a trabajar a 200.000 personas que aún están en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

También, Cabrera ha detallado que no las tienen todas consigo y están desconfiados de que en octubre vaya a estar operativo el sistema de control a la llegada a Canarias con la realización de test PCR tras el acuerdo alcanzado para realizarlos entre Turismo de Canarias y los cabildos cofinanciados con el sector privado.

“Se ha reaccionado tarde y la iniciativa de la propuesta hacer test en los aeropuertos siempre ha sido del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sorprende que haya sido la consejera de Turismo quién haya hecho el anuncio”, ha puntualizado.

Además, ha querido contradecir las palabras del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en los micrófonos de Cope acerca de la falta de demanda.

“Es totalmente incierto. Los hoteles cuando abrimos en julio lo hicimos con un 70-80 % de reservas que fueron cayendo por la no recomendación de viajar a Canarias. Si fuera como dice Román Rodríguez, no hubiéramos abierto con una 10% de ocupación”, ha especificado.

En otro orden de asuntos, no es partidario de alojar en hoteles y apartamentos a los migrantes que están llegando en pateras en las últimas semanas a Canarias ante la falta de un lugar para alojarlos. Esta es la solución provisional que han encontrado en Gran Canaria para albergar a estas personas tras su estancia en el puerto de Arguineguín en condiciones de dudosa humanidad.

“Yo creo que no es el lugar. Los hoteles no están hechos para eso y nuestro personal no está preparado”.

En su opinión, hay suficientes instalaciones públicas que no se utilizan como las militares que son las más adecuadas para ello.