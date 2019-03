José Antonio Valbuena: "La isla no está infestada de termitas"

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha reconocido en Mediodía COPE que su departamento sigue a la espera de que el Gobierno regional autorice la quema de los enseres y maderas afectados por la plaga de termitas en los municipios de Tacoronte y La Laguna.

En este sentido, ha señalado que el especialista de la Universidad de Córdoba que trabaja sobre el terreno ya ha trasladado a las instituciones que los restos de los insectos solo podrán eliminarse con fuego y dentro de un contenedor métálico en una zona acotada. "Estamos pendientes de la autorización para proceder a la quema de los residuos conforme a la normativa medioambiental. Esperamos contar con una respuesta de la administración autonómica lo antes posible, aunque es un tema complejo porque hablamos de los restos de una especie y de maderas que pueden tener contenidos químicos. Hay que velar mucho para que la quema no genere un daño superior al que queremos evitar", ha aseverado.

El consejero también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Arico por el posible traslado de termitas al vertedero. "En principio, no hay motivos para preocuparse. No es descartable que hayan podido llegar, pero eso no significa que se hayan desarrollado porque el Complejo Ambiental no reúne las condiciones para tener una comunidad viva de estos insectos. No es un hábitat idóneo para esta plaga. Hay que recordar, además, que el foco se detectó hace 15 años y nunca hemos tenido problemas con las basuras", ha concluido.