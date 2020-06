José Alberto Díaz: "Me gustaría que los que nos han acusado pidan perdón”

Las reacciones políticas no se han hecho esperar después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya dictado un auto que archiva la causa relativa al ex presidente de Canarias y senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el 'Caso Grúas'. El Supremo considera que los hechos descritos en la exposición razonada no permiten la exigencia de responsabilidad penal al entonces alcalde lagunero.

En este contexto, el también ex alcalde de Aguere, e igualmente investigado en la causa José Alberto Díaz, ha manifestado en La Mañana de COPE Tenerife que en “Coalición Canaria estamos muy felices y satisfechos” y aseguró que “siempre hemos tenido la conciencia tranquila porque hicimos una gestión eficaz”.

Díaz aseveró que “me gustaría que todos los que nos han acusado pidan perdón, porque han utilizado la Justicia como un elemento político (en clara alusión a Unidas Podemos) y no entiende como “tras dictarse un auto de 35 folios a los acusadores aún no les vale para zanjar el tema”. Destacó igualmente que esa formación política no se quejó cuando “Alberto Rodríguez estaba aforado y el Tribunal Supremo le archivó un caso”.

Con respecto a la resolución de su imputación en el 'Caso Grúas', José Alberto Díaz afirmó que se presentará otro auto y “la resolución casi con total seguridad será la misma”.

El hoy portavoz del grupo de Coalición Canaria en la oposición del consistorio, aseguró que “no hay forma de reparar el daño moral y político que nos han causado”. Por último, y cuestionado por si, de no haber existido el “Caso Grúas”, la formación nacionalista seguiría gobernando en Canarias y en La Laguna Díaz afirmó que “si no se hubiera producido esta situación los resultados de las elecciones habrían sido mejores”.