Jorge González: ”Los científicos deben centrarse en lo científico y los políticos en la política”

El secretario de Organización del Psoe en las islas, Jorge González, ha analizado en La Mañana en Canarias las críticas que ha realizado al Gobierno central el portavoz del comité científico que asesora al Ejecutivo regional en la emergencia sanitaria

El pasado sábado, el catedrático Lluis Serra Majem acusó al Estado de "improvisar" con la salida de los menores, con unos horarios que considera "un dislate". Tampoco entiende las reticencias al plan de desconfinamiento que ha propuesto la Comunidad Autónoma.

González ha pedido prudencia, recordando que cualquier comentario que se haga en este momento puede distorsionar la realidad. “Los científicos deben centrarse en lo científico, con las aportaciones técnico sanitarias que correspondan. Y los políticos tienen que centrarse en la política. Cada uno debe tener claro su lugar”, ha aseverado.

El secretario de Organización de los socialistas del archipiélago también ha querido dejar claro que el Ministerio de Sanidad no ha paralizado la propuesta de desconfinamiento que ha presentado Canarias. “No ha habido freno. El presidente Pedro Sánchez no nos ha dicho que se bloquea el plan. Se ha seguido una hoja de ruta, hemos trasladado un documento y se está estudiando”, ha afirmado

En esta misma línea, ha recordado que, en las actuales circunstancias, la coordinación entre el Estado y las autonomías debe ser absoluta. “Es evidente que hay singularidades que se tienen que expresar y lo hemos hecho, pero no tenemos competencias para aprobar la desescalada”, ha indicado

“No me quiero atrever a decir lo que va a ocurrir hoy en el Consejo Interterritorial de Salud. Nosotros hemos hecho un buen texto, centrado en las personas, pero no hay que olvidar que necesitamos reactivar la economía en su conjunto, no solo la del archipiélago. Debemos trabajar unidos porque la salida de la crisis será lenta”, ha subrayado.

En cualquier caso, Jorge González es optimista y confía que en los próximos días se pueda aprobar la propuesta de las islas. “Mi opinión es que se ha hecho con mucha consistencia y tiene visos de que vaya a salir adelante”, ha concluido.