Javier Abreu: "El PSOE del Cabildo de Tenerife está haciendo el ridículo"

El exconcejal del PSOE en La Laguna, Javier Abreu, lamenta la situación que se ha generado en el Ayuntamiento de La Laguna tras la renuncia de Mónica Martín y María José Castañeda, las dos concejalas que permanecían en el grupo municipal desde el inicio del mandato.

Abreu cree que la dimisión de las ediles está relacionada con el convenio de reposición de Las Chumberas. "Me parece que si han recibido una orden injusta tendrían que decir que se van por no acatar una decisión inmoral". "Con su salida vienen a dar la razón a los que defendimos que no se debió firmar el pacto local con CC", ha afirmado.

El concejal no adscrito reconoce que le apena la situación del PSOE en La Laguna, en Tenerife y en Canarias. "No se puede hacer más el ridículo de lo que se está haciendo en el Cabildo, no se puede ser más indigno", ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que le produce "bochorno" que una persona condenada por un juzgado encabece la lista del PSOE en La Laguna, en referencia al líder de la agrupación local, Luis Yeray Gutiérrez.

"Me indigna que se denuncie la situación sanitaria en el Parlamento y no se acuda a los tribunales". "Si te dedicas a ladrar y no morder es porque estás en campaña y quieres aparentar y no ser ", ha manifestado.

Sobre esto último ha dejado claro que "no sé si los socialistas tendrán buenos o malos resultados electorales". "Yo no le deseo mal a nadie, pero el PSOE no puede ser un fin en si mismo, es un objetivo para mejorar la vida de los ciudadanos, y si no cumplen ese objetivo y solo quieren un puestito no deben estar ahí", ha concluido.