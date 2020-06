Javi Lemus: “Si no se hacen disfraces nuevos no soy partidario de coger la subvención”

Después de que ayer el director de los Bambones Primi Rodríguez manifestara en La Mañana de Cope Tenerife la intención de su murga de no recibir la subvención del Ayuntamiento de Santa Cruz “si no hay concurso ni disfraces nuevos”, hoy ha sido el director de la murga Zeta Zetas, Javi Lemus, el que se ha referido a esta cuestión.

Lemus ha fijado la posición de los vencedores del concurso de 2020 afirmando que “si no se hace un disfraz nuevo, no soy partidario de coger la subvención que da Fiestas a todas las murgas”. Asimismo, el director de la murga ganadora de la presente edición cree que “debería hacerse algo los próximos carnavales, sea concurso o exhibición, porque esto no es solo un hobbie y hay mucha gente que vive de ello, como, por ejemplo, las costureras”.

Desde Zeta Zetas tienen claro que “el disfraz no va a ser el mismo, será sencillo, pero debemos salir a actuar el próximo año”. Además comenta que “con el dinero que da la Concejalía de Fiestas a los grupos del carnaval no se saca un disfraz adelante. También obtenemos ingresos de las cuotas a componentes, suéters, presentación de la fantasía y de los patrocinadores, que no vamos a tener este año”.

Con respecto a lo hablado en la reunión del pasado martes con Andrés Martín Casanova, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javi Lemus comentó que “Fiestas propuso aplazar el concurso un mes, dos o incluso a verano, pero desde Zeta Zetas esta última propuesta no la vemos viable”.

Lo que más preocupa a los murgueros son los ensayos, por eso quieren saber qué van a hacer en los próximos carnavales, Lemus asevera que “para cada tema se necesita un mes aproximadamente y no es lo mismo tener que montar 4 temas para el concurso que 1 o 2 para una exhibición”. El director de Zeta Zetas expone que “a las murgas se les propuso la opción de ensayar por separado, pero esa idea es inviable porque es necesario que todos los días de ensayo se junte todo el grupo”

Por último, Javi Lemus concluyó que “sea lo que sea tenemos que hacer algo guay y bonito para que la gente pueda disfrutarlo”.