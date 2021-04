Inquietud en Tenerife tras la Semana Santa: "Las fiestas ilegales nos pasarán factura con un grave rebrote"

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, ha augurado un grave repunte de la pandemia en Tenerife por las fiestas ilegales que se han celebrado durante la Semana Santa.

"La gente se relaja y acaba tirando por la borda todo el esfuerzo de los últimos meses. Si analizamos lo que ha ocurrido; Navidades pasó factura, Carnavales pasó factura y Semana Santa nos pasará factura a muy corto plazo. No va a ser hoy, pero tengo claro que en los próximos días se producirá un aumento de contagios que nos traerá inestabilidad hasta mediados de mayo", ha aseverado en COPE.

En este mismo sentido, Guillermo de la Barreda ha subrayado que la población sigue sin mentalizarse de la gravedad de la situación que estamos viviendo. "Los ciudadanos tienen que reaccionar, analizar las cifras de fallecimientos y entender que esto no es una broma. No podemos estar subiendo y bajando el nivel de alerta cada quince días por la falta de responsabilidad de unos pocos. No podemos olvidar que la mayoría de positivos se registra en encuentros familiares y celebraciones en las que no se cumplen las medidas de seguridad y prevención", ha recordado.

Por último, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha querido señalar que "la lotería es muy difícil que te toque, pero el coronavirus te puede tocar en cualquier momento. Es complicado que este mensaje llegue porque solo los afectados son conscientes de que no se puede bajar la guardia".

Cabe destacar que la incidencia acumulada a siete días por cada 100.000 habitantes ha subido en la isla hasta los 52,7 casos, mientras que a 14 días ha bajado hasta los 120,9 contagios, situándose este indicador en la media de Canarias y por debajo del conjunto del país.

