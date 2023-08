El incendio de Tenerife "no gana ni un metro cuadrado" pero se esperan reactivaciones

El incendio de Tenerife "no ha ganado ni un metro cuadrado por primera vez" y se ha logrado contener, pero se esperará a esta tarde para decidir si se da por estabilizado porque las altas temperaturas provocarán reactivaciones continuas, ha afirmado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.



De esta manera se ha pronunciado el presidente autonómico en declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado situado en Arafo, al sur de la isla, que ha visitado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha afirmado que se abre "una etapa cercana" a la estabilización pero hay que mantener la cautela.



En una reunión esta tarde se acordará, en función de la evolución del fuego, si se autoriza el realojo de las 231 personas que siguen evacuadas, la apertura de los accesos al Parque Nacional del Teide y al Parador Nacional y se da el incendio por estabilizado, lo que depende de las altas temperaturas que se van a registrar hasta las 19 horas.



Fernando Clavijo ha mostrado expresamente a la ministra su agradecimiento por la "implicación, coordinación y colaboración" del Gobierno central con las labores de extinción del incendio, que ha sido "excelente" y que ha impedido que se produjera "una auténtica catástrofe en esta isla".



Teresa Ribera ha coincidido en que se ha formado "un único equipo" contra el fuego en una coordinación "ejemplar" pero, ha puntualizado, "no podemos dar por vencido el incendio" y ha pedido "prudencia y cautela", al tiempo que ha agradecido el civismo de la población afectada al seguir las recomendaciones de las instituciones.



Ha recordado también que cuando haya acabado la lucha contra el fuego la declaración de las zonas afectadas como catastróficas permitirá activar la cuantificación de recursos necesarios para paliar los daños y proceder a la restauración del terreno para evitar la erosión del suelo.



"Queda mucho trabajo por delante, pero el Gobierno de España está con las personas que han vivido con angustia estos días, en el momento de la emergencia, y estará en el momento de la restauración", ha subrayado la ministra.



Preguntada por el corte en el suministro de agua que ha sufrido la prisión Tenerife II, la titular de Transición Ecológica ha recordado que el abastecimiento urbano corresponde a los ayuntamientos "y me consta que están todos trabajando" en ello.



No obstante, ha añadido que cabría preguntarse si el municipio afectado (El Rosario) debe invertir más en almacenamiento o dialogar con Instituciones Penitenciarias para obtener "otra clase de apoyo".



También ha puntualizado que la reacción ante esta incidencia ha permitido el reabastecimiento de agua potable y se sigue trabajando para que, dentro de una situación que no es normal, que es una emergencia, se mantenga el agua, la luz y las comunicaciones.



La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también se ha referido a que el incendio sigue activo y hubo reactivaciones importantes a las 05:00 horas de este jueves en Güímar, La Hornaca y La Vica.



Esta tarde se adoptará la decisión de si pueden volver a casa las personas que aún están evacuadas para intentar regresar a la normalidad "pero con muchísima cautela" porque, ha precisado Dávila, queda "muchísimo material combustible" aún, pese a que ya se ve "la luz al final del túnel".



Ha comentado por ello que se puede transmitir un mensaje "de esperanza y con cautela" ante un fuego que ha "devorado" una parte importante de los montes de la isla, y que ahora se comporta de manera completamente distinta.



"El incendio de Tenerife será estudiado durante muchos años", ha concluido la presidenta de su Cabildo.