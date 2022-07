El incendio de Tenerife continúa estabilizado, pero sigue sin estar controlado

El incendio forestal que se declaró el pasado jueves en el norte de Tenerife continúa estabilizado tras los trabajos realizados durante la noche y no ha logrado superar el perímetro, aunque sigue sin darse por controlado.

Así lo ha informado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; la subdirectora de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Marta Moreno, y el director de extinción, Pedro Martínez, tras la reunión técnica de coordinación de los medios de extinción.

El consejero explicó que el incendio sigue estabilizado y no ha desbordado los límites de los perímetros que ha establecido la dirección técnica del incendio en sus cuatro flancos. No obstante, apuntó que durante la noche sí se han producido pequeñas reactivaciones que han sido resueltas de inmediato por los equipos de extinción, todas ellas dentro de las líneas de control, por lo que no se ha extendido el perímetro. Por ello, incidió en que el incendio todavía no está controlado, una situación que no se dará hasta que esas reactivaciones dejen de producirse y el fuego no se propague.

Por otra parte, informó que continúa el realojo de las casi 600 personas que fueron evacuadas en algunos barrios de La Orotava y Los Realejos, aunque una docena de ellas han preferido permanecer todavía en los alojamientos provisionales. Solo en Los Realejos, unos 420 vecinos han regresado a sus casas. En estos momentos, tan solo continúa el desalojo de unas 40 personas en una pequeña zona al pie de la montaña de Tigaiga, donde predominan las segundas residencias y viviendas vacacionales. Este mediodía se decidirá cuándo los evacuados pueden regresar a sus casas.

Respecto al tiempo, Julio Pérez destacó que hoy martes "va a ser un día malo desde el punto de vista meteorológico, probablemente uno de los peores desde que se inició el incendio". A este respecto, la subdirectora de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Marta Moreno, señaló que durante el día de hoy se prevén en la zona del incendio unas máximas de 34-36 grados y una humedad relativa que no subirá del 20 %, lo que complica las labores de extinción.

No obstante, a partir de mañana miércoles ya se espera una bajada significativa de las temperaturas, reduciéndose las máximas a 30 grados, y por la tarde-noche se empezará a alcanzar una humedad relativa del 50-60 %, lo cual mejorará mucho la gestión y control del incendio. Ya para el jueves se espera una bajada aún mayor de las temperaturas, que rondarán los 24-26 grados en la zona del incendio, si bien para el fin de semana se prevé un pequeño repunte de las temperaturas, pero en principio no será significativo.

En cuanto a la evolución del incendio, Marta Moreno explicó que durante la noche ha habido pequeñas reactivaciones tanto en el lado norte como al noreste y al oeste del incendio. Aclaró que estas reactivaciones son normales, sucederán a lo largo de los días y cuando el perímetro esté más asegurado se verán también en el interior de la zona quemada, de ahí la importancia de asegurar el perímetro y que quede perfectamente delimitado. La superficie afectada de mantiene en 2.700 hectáreas, con un perímetro de 27 kilómetros.

También informó de que el Cabildo de Tenerife ha dado por extinguido el incendio que se declaró en el municipio de El Tanque y que ha afectado a una superficie de 61 hectáreas de escobones, hinojo y pinocha.

En relación con el dispositivo previsto para hoy, continuarán trabajando las unidades terrestres y diez medios aéreos. Los medios mas pesados estarán en la zona sur del incendio, más próxima al Parque Nacional del Teide, y los medios ligeros en Tigaiga y en aquellos puntos donde puedan haber pequeñas reproducciones o zonas que haya que enfriar.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quiso recordar que sigue prohibido el acceso a las zonas de monte para actividades de ocio.