“Lo clave de un solomillo Wellington es la calidad de la carne"

Wellington es la capital de Nueva Zelanda, así como de la región de Wellington. Está localizada al sur de la isla Norte, en la que Wellington es la ciudad principal. Sin embargo, en la Isla de Tenerife, este nombre su suele vincular con el solomillo Wellington, y si hablamos de este plato, hay que hacer de Danny Nielsen, del Restaurante Nielsen. Este chef, que ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, cree que lo fundamental, “más allá de la forma de prepararlo, la clave es contar con carnes de calidad, y eso solo me lo ofrece EGATESA”.

El reconocido chef solo usa para sus platos estrellas, entre los que también se encuentra el steak tartar, “carnes que estén a la altura”. Eso sí, reconoce que el solomillo no es nada sencillo de hacer, entre otras cosas, porque el hecho estar envuelto con un hojaldre, dificulta poder calcular el punto de la carne. El plato en sí, además, requiere de bastante tiempo, una media hora. Es por ello, que el chef siempre avisa de esta circunstancia a los clientes.

En todo caso, indica que siempre recomienda que se “hay que dejar reposar el solomillo el mismo tiempo que se ha tardado en hacer, lo ideal, en mi opinión es unos 10 minutos”.

El Restaurante Nielsen al igual que el resto de la restauración de las Islas, vive estos momentos con incertidumbre. No obstante, en el caso de este restaurante, “la respuesta de la clientela ha sido excelente, hemos podido mantener la distancia de seguridad, y la gente tenía ganas de poder volver a la normalidad”.

LEYENDAS SOBRE EL SOLOMILLO WELLINGTON

A pesar de su nombre y de las leyendas gastronómicas, el solomillo al estilo Wellington no tiene nada que ver con Arthur Wellesley, duque de Wellington, pero sí con la tradición europea de asar carnes en una costra de masa para que resultaran más tiernas. Si esta receta recibió su nombre en honor al militar británico o no, aún no está claro, pero sí se sabe que apareció publicada por primera vez en Estados Unidos en torno a 1940. Allí hizo furor en los años 60 de la mano del chef de los Kennedy en la Casa Blanca, René Verdon, y pronto se convirtió en el oscuro objeto de deseo de cualquier ama de casa con ínfulas culinarias.