Igualdad organiza unas jornadas en las que feministas presumen de obesidad

El concepto de gordofobia sirve para designar un sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso, especialmente si esas personas son mujeres. Entre la amalgama de ramas que componen el feminismo, existe una con cada vez mayor visibilización, como es aquella que promueve el reconocimiento y el respeto por el cuerpo gordo, alejandose así de los los cánones impuestos por entre otros, el mundo de la moda.

Es precisamente por esto que el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, ha organizado unas jornadas la próxima semana en Tenerife, con la finalidad de dar a conocer este movimiento y concienciar sobre la gordofobia. Uno de los participantes en las jornadas, será el colectivo Las Gordas sin Chaqueta, quienes ven la gordura como “un acto político que le resiste al sistema machista y patriarcal que oprime a las mujeres”, tal como aparece en su descripción.

ARTE ANTIGORDÓFOBO

Sin embargo, más allá de la iniciativa, la invitación a un polémico grupo de teatro “Comando Gordix”, un colectivo de gordas feministas que mediante arte antigordófobo reclama al cuerpo gordo como sujeto político, descripción que aparece reflejado en el perfil oficial en Twitter del Instituto, ha provocado un aluvión de críticas en las redes sociales. Algunos usuarios no ven con buenos ojos que se promueva la obesidad, en detrimento de otras politicas destinadas a luchar contra este problema de salud pública, ya que el 16% de la población adulta y el 20% de los niños de nuestro país es obesa según la última encuesta del Ministerio de Sanidad. Además, muchos tampoco entienden que se destinen recursos públicos a este fin, cuando hay otros problemas más importantes.

Desde la Consejería de Derechos Sociales han precisado que lo que se pretende es poner de manifiesto que existe una presión muy “grande sobre niñas y mujeres” para que tengan un cuerpo que siga los cánones de belleza, y que en los casos más graves puede llegar incluso a la anorexia o la bulimia.

No quiero pecar de ignorante, pero la obesidad es un problema de salud importante y no tanto un problema estético. La sociedad como tal lo convierte en un problema de "violencia estética" pero no debería ser lo importante aquí, es mejor sensibilizar sobre los problemas de salud.