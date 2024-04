“No vamos de farol, esto va muy en serio, y nuestra huelga de hambre llegará hasta las últimas consecuencias”. Este es el aviso que dos de los miembros de la plataforma 'Canarias se agota', han lanzado en Herrera en COPE Tenerife , enreferencia a la intención de, “entre 8 y 10 personas”, de llegar a esta medida extrema, para presionar al Gobierno de Canarias y al sector hotelero, en aras de lograr un cambio de modelo turístico.

Hay que recordar que los convocantes de las manifestaciones bajo el lema "Canarias tiene un límite", han dado un ultimátum al ejecutivo regional y les han advertido de que si en un plazo de diez días no se paralizan las obras del hotel La Tejita y Cuna del Alma, ambas en Tenerife, iniciarán una huelga de hambre.

Más del 28 % de las viviendas compradas en Canarias las adquieren extranjeros El archipiélago fue la tercera comunidad con mayor porcentaje en 2023 Redacción COPE CanariasSanta Cruz de Tenerife 03 abr 2024 - 13:11

En ese plazo temporal, exigen que el gobierno de Fernando Clavijo convoque a la plataforma a una mesa de trabajo, aporte "soluciones urgentes" y no "falsas promesas", y que se comprometa, "como muestra de voluntad política", a paralizar de manera definitiva las obras en el Hotel La Tejita y Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje.

"Estamos dispuestos a jugarnos la vida en representación del pueblo canario"

Isora Mesa y Víctor Martín, se mostraron muy firmes es sus convicciones: “Nosotros estamos hablando en serio, y ya tenemos todos los requisitos preparados para la huelga de hambre”, apuntaron, añadiendo que “esto no es una cosa para que la gente se asusta y ya está, porque hay gente joven que está empezando a vivir que va a arriesgar su vida por este tema, y estamos dispuestos a este tipo de acciones ya porque hay un sentimiento de desesperación”.

La turismofobia es el término inventado por la clase dueña del cortijo para tergiversar el mensaje y lograr dividirnos.



Y es que saben que por primera vez en mucho tiempo hay una idea que es transversal a toda la sociedad.



No es odio al turismo; exigimos un cambio de modelo. — ElTípicoDeTenerife (@eltipiquisimo) April 2, 2024

Pero, ¿qué ocurrirá si pasan los días y no se paran las obras de Cuna del Alma y La Tejita? La respuesta es muy clara: “nosotros seguiremos en huelga de hambre, mientras no se paralicen las obras”, ya que “estamos dispuestos a jugarnos la vida en representación del pueblo canario porque los dirigentes están jugando con nuestro presente y con nuestro futuro”. Eso sí, los dos activistas, quisieron matizar que, “nosotros no queremos llegar a esa huelga de hambre y por eso damos este plazo de 10 días”.