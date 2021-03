La hostelería vuelve a la calle en Tenerife y carga contra el Gobierno: "Estamos cansados de ver botellones"

Los hosteleros de Tenerife vuelven este jueves a las calles para protestar contra las medidas restrictivas ordenadas por el Gobierno de Canarias para tratar de contener la expansión de la pandemia de coronavirus.

Así, bajo el lema 'SOS Cerrados sin ayudas nos arruinan', han organizado una caravana de vehículos que saldrá a las 07.00 horas del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife y recorrerá las principales calles de la capital y La Laguna.

Los empresarios señalan que el Gobierno de Canarias "no está sopesando" la importancia de la hostelería en la economía, pues afecta a mucha mano de obra, al tiempo que "no se entiende" que, tomando todas las precauciones para evitar contagios, "la Consejería de Sanidad todavía no se haya pronunciado aun con datos reales de la relación existente entre la incidencia de los contagios y el sector de la hostelería".

"Estamos cansados de ver reuniones, botellones y celebraciones que nada tienen que ver con nuestra actividad y con el compromiso de nuestros establecimientos por el cumplimiento de las normas", detallan.

Asimismo, aseguran que no están dispuestos "a seguir soportando más cierres" ni a permitir que el Gobierno "siga demonizando al sector ni acabando con las empresas", y advierten de que las protestas seguirán hasta que el Gobierno "se replantee que esta no es la forma de actuar ante esta crisis".

Además, indican que se siguen sumando al sector de la restauración empresas que también están sufriendo la crisis como consecuencia de estos cierres en la hostelería casos de empresas de proveedores, suministros, transportistas y agrupaciones.