Hilda Siverio y su lección de vida: “El cáncer no va a tumbar mi alegría, pelearé como una jabata"

La historia de Hilda Siverio, es una historia de lucha, de coraje y de valentía como muy pocas se han visto en la lucha contra el cáncer. Nuestra protagonista es consciente de que no hay tratamiento posible frente a un cáncer triple negativo con metástasis múltiple, que incluye metástasis ósea que le está produciendo fuertes dolores en el cráneo.

Pero a pesar de tan devastador diagnóstico, Hilda muestra su mejor sonrisa y una alegría fuera de lo común a sus miles de seguidores en Tick Tock, Instagram o Facebook, a los que cada día cuenta como se viste para ir a la quimio, o como quiere saborear hasta el último sorbo de su vida.

“Me llegan mensajes de todas las partes del mundo, hasta en chino o en ruso”, nos ha contado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, “y todo el mundo me dice que me agarre a la palabra de Dios, pero sobre todo me dicen estoy enseñando a los demás como llevar la enfermedad”.

Pero todo lo que Hilda hace, tiene un fin, dejar un mensaje muy claro, una auténtica lección de vida: “El cáncer no me va tumbar, ni va a tumbar mi alegría. Yo quiero seguir luchando, quiero seguir peleando, quiero seguir dándome quimio todos los martes porque para mí es una fiesta”.

En ese contexto, no duda en afirmar que “yo he sido siempre feliz y a pesar de un diagnóstico tan devastador, Hilda nunca ha sido una mujer de coger el camino fácil, mi camino es pelear hasta el final como una jabata”.

Su caso, no cabe duda, es especial, y su fortaleza mental, digna de elogio: “Los médicos me dicen que me escapo a la razón medica y el que me trata me dijo ‘en mis años de oncología nunca había tratado una personas como tú’. Yo soy consciente de mi situación, pero a día de hoy, he recibido una buena noticia, y es que he respondido bien de manera parcial al tratamiento y hemos conseguido que alguno de los tumores no hayan aumentado sino disminuido”.

Aún así, reconoce que “es muy duro, hay gente que me dice que no entiende cómo puedo bailar con una quimio tan dura, pero mi fuerza mental radica en mi forma de ser. Siempre he tenido esta actitud. Cuando el oncólogo me explicó la enfermedad que tenía, le dije ‘yo sé que me estoy muriendo, dígame cuanto tiempo me queda’. Su cara fue un poema, y a día de hoy, me dicen ‘no entendemos como todavía sigues viva’".