El Hierro recuerda su erupción submarina con la vista puesta en La Palma

El Ayuntamiento de El Pinar ha anunciado que tiene previsto elaborar cuatro murales artísticos en La Restinga por el décimo aniversario de la erupción del volcán Tagoro. Los artistas Zoonchez, Iker Muro, 3ttman e Irene López León serán los artífices de estas creaciones.

El alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón Brito, ha señalado que esta intervención valdrá tanto para embellecer algunas fachadas de edificios y del pueblo, como para conmemorar un episodio que ya forma parte de la historia de la Isla del Meridiano.

“En un momento así, es inevitable pensar en los duros momentos que está pasando la vecina isla de La Palma. Desde nuestro pueblo, seguimos enviándoles ánimo y arrimando el hombro dentro de nuestras posibilidades, deseando puedan afrontar este avatar de la naturaleza de la mejor forma posible”, ha subrayado.

Por su parte, la concejala de Turismo, Magaly González, ha destacado que la iniciativa permitirá impulsar el atractivo del municipio, ya que los creadores invitados cuentan con una difusión internacional y trabajan lenguajes muy diferentes.

Los artistas Zoonchez, Iker Muro, 3ttman e Irene López León serán los encargados de interpretar el acontecimiento que tuvo lugar en 2011 desde una perspectiva contemporánea. Artistas que han tenido la ocasión de trabajar para reconocidas marcas y entidades como; Nike, Adidas, Nissan o Rebook y en distintos lugares del mundo como; Japón, Canadá, Marruecos, Francia, Chile, Argentina o EE.UU.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO ENVÍA UN MENSAJE SOLIDARIO

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha querido enviar desde COPE un mensaje solidario a los habitantes de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

"No es comparable con la de El Hierro en absoluto, porque el desastre que está pasando ahora mismo en La Palma no fue de ni de lejos lo que paso aquí. Sí es verdad que la incertidumbre y los sentimientos tienen cierto parecido. No me gusta aconsejar a nadie, puesto que cada circunstancia es diferente, pero hay que pensar que las dificultades pasan y que el futuro está ahí siempre", ha afirmado Armas.