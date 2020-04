"Hemos puesto todos los elementos necesarios para que las personas que necesitan un test se lo puedan hacer"

El director del Servicio Canario de Salud Antonio Olivera, ha analizado los últimos datos en Canarias referentes a la crisis del Covid-19 en nuestro programa “La Mañana de Cope Tenerife” y ha aprovechado para explicar la situación del Instituto de Enfermedades Tropicales.

Esta institución, que está avalada por el Instituto Carlos III, se ha ofrecido para realizar pruebas de Coronavirus y cuenta con capacidad para realizar mas de 200 test, pero sin embargo, todavía no se han utilizado estos recursos. Al respecto de esta asunto, Olivera manifestó que “en estos casos es muy importante tener unos protocolos de a que personas hay que hacerles preferentemente las pruebas y no todas las entidades o laboratorios que tengan capacidad de testear siguen estos protocolos y esto puede generar inequidades. No hablemos solo del Instituto de Enfermedades tropicales, sino cualquier centro privado puede ofrecer un test y el que lo pague se lo puede hacer y el que no lo pueda pagar no se lo puede hacer y nosotros sostenemos que todos los medios en este momento deben estar a disposición de la autoridad sanitaria que es quien debe priorizar”.

Olivera añadió que “así lo trasladamos a la gente del instituto y ellos lo entendieron y el uso más intensivo o no dependerá de las necesidades, y la cuestión esta solucionada. Los grandes hospitales están siendo capaces de procesar todas las necesidades que tenemos aplicando los protocolos. Se están haciendo los test que hay que hacer ¿Se podrían hacer más test? Sí, pero probablemente sería desperdiciarlos”.

Sobre el caso de la enfermera que dio positivo después de trabajar varios días con síntomas sin que se le hiciera la prueba, Olivera aseveró que “yo no dudo que algún caso se pueda haber producido, pero uno de los colectivos prioritarios son los sanitarios. No sé si se ha dado en el pasado esta situación pero ahora mismo todas las demandas de los colectivos prioritarios y que cumplen con las características se están satisfaciendo. Si un facultativo tiene síntomas se le pone en la lista de priorización para hacerle las pruebas y estamos haciendo los test a las personas que las condiciones médicas determinan que hay que hacer los test. Hemos puesto todos los elementos para que las personas que necesitan hacerse un test se lo puedan hacer”.