El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado su preocupación por la falta de controles a los turistas que viajan a Canarias, con el fin de evitar nuevos contagios de COVID-19, advirtiendo que "hemos puesto más el acento en la recuperación económica y descuidado el coronavirus".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo desde el Parador Nacional de La Gomera con motivo de la programación especial 8 días, 8 islas, Curbelo ha lamentado que en los puertos y aeropuertos "no haya contraoles, PCR, test en origen, documentos que acrediten que quien viaja no ha tenido ningún tipo de contagios..". "Hemos dejado en manos de los ciudadanos la responsabilidad total de cumplir las normas o no... y estamos viendo que hay imprudencias y nos estamos sometiendo a unos riesgos que habrá que ver cómo terminan", ha señalado.

Curbelo ha insistido en que "todos tenemos que ser conscientes de que el virus no ha desaparecido y que tenemos que convivir con medidas de protección", y ha recordado que él fue de los primeros que creyó oportuno imponer la mascarilla como medida obligatoria salvo en las zonas baño: "La mascarilla es necesaria donde confluye mucha gente y tenemos que tomar conciencia los ciudadanos a nivel individual".

El presidente gomero ha valorado también el desarrollo de la aplicación móvil Radar COVID-19, que se ha puesto en marcha de forma experimental en la isla a través de un brote simulado para saber la capacidad de reacción del sistema de salud pública. "Ha ido bien y ahora hace falta que los resultados de los falsos positivos sean satisfactorios para que se puede apliacar en todo el país", ha opinado.

Sobre la relación de la canciller alemana con La Gomera, ha asegurado que Angela Merkel le ha confirmado que volverá de vacaciones a la isla "cuando pase la pandemia y que nos veríamos, desde luego". "Ella está enamorada de la Gomera, de sus paisajes, de su realidad y de su gente, porque sabe que cuando viene nunca le molesta nadie", ha destacado.