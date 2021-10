“Hay que luchar con todas tus fuerzas por vivir, y con el amor y el humor se puede”

Hilda Siverio es una de esas cientos de miles de mujeres que saben lo que es sufrir en primera persona las consecuencias del cáncer de mama. Una luchadora de la vida, que se ha convertido en influencer, a través de su página “Sácale una sonrisa al cáncer” y que se ha convertido en un icono para muchas personas que luchan contra la enfermedad.

Y hoy, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ha querido lanzar en La Mañana de COPE Tenerife un mensaje de optimismo: “Mi mensaje es que vivan, mi situación es dura, pero luchas con todas tus fuerzas por vivir y por estar aquí un poco mas y créanme, con el amor y el humor se puede estar aquí un poquito más, no te digo que se pueda superar, pero sí vivir más”.

Hilda nos ha relatado que “hoy me toca estar en el hospital dándome quimioterapia”, insistiendo en que “hay que seguir siendo optimistas y sin con mi lucha diaria, mis risas y mis bailes puedo ayudar a otras personas pues bienvenido sea, por lo menos hasta que pueda”.

Nuestra protagonista destacó el asombro de los médicos que la tratan: “El equipo médico me dice que la inteligencia emocional que tengo es digna de estudio. Yo hablo con muchas mujeres que reciben quimio, y hay un factor que nos afecta mucho que es el emocional, y cuando llegas a este paso en el que tienes diagnosticado un cáncer de mama, lo fundamental es mantener la alegría”.

Incansable y siempre sonriente, Siverio comenta que “la gente me pregunta como lo hago, pero esto no es de cara a la galería, sé que es duro decir esto pero yo me lo paso bien el hospital porque intento sacarle el lado positivo a todo”.

Eso sí, quiso dejar claro que “octubre no es un mes rosa, mi lucha es diaria todos los días, lucho también por la investigación para que mis hijas ni las de nadie sufran este situación”.