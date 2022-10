"No hay motivación para pedir al ciudadano que recicle"

Los canarios apenas reciclamos el 20 % de los residuos que generamos, un porcentaje que en el caso de Tenerife desciende al 12,7 %. Y ello, a pesar de que los contenedores de separación están implantados desde hace bastantes años.

A estas cifras que aporta el Gobierno de Canarias se añade otra: cada canario genera al año 600 kilos de residuos, los terceros de todo el país. Así lo subraya David Bustabad, director de proyectos de Plastic Energy en el archipiélago, quien considera que en las islas "se están haciendo cosas, aunque de forma muy lenta".

Bustabad considera que las Administraciones no están consiguiendo motivar al ciudadano para reciclar. Pone el ejemplo del impuesto de recogida de basura: "No es justo, porque se cobra independientemente de cuántas personas vivan en el hogar y de si reciclan o no". A su juicio, "la concienciación ambiental tiene un límite y se agota si no nos tocan el bolsillo", y recuerda cómo se logró que los conductores usaran el cinturón de seguridad: imponiendo sanciones duras.

Además de multar, David Bustabad apuesta también por implantar el quinto contenedor (marrón), destinado solo a residuos orgánicos, algo que ya tienen municipios como Santa Cruz de Tenerife: "Con ese contenedor se reduciría el 50 % de los kilos que generamos al año por habitante".

Empresas como Plastic Energy está apostando por tecnología "útil e innovadora" para reducir los residuos. En su caso, reciclan plásticos para convertirlos en aceite que sirva para fabricar otros plásticos, "evitando así el uso de petróleo", explica Bustabad.