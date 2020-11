Los pensionistas que no cuenten con una deuda tributaria cobrarán lo mismo este mes

La noticia corría ayer por los teléfonos móviles de miles de personas -pensionistas en su mayoría- quienes preocupados se preguntaba como era posible, que por sorpresa y sin previo aviso, se les recortase la pensión, y menos aún en Navidad.

En realidad lo que ha ocurrido no es ninguna novedad, porque Hacienda va a proceder al embargo de parte de las pensiones de aquellos que tengan deuda, esto es, un deudor tributario, aunque evidentemente, al recibir una cuantía superior debido a la extra de Navidad, es decir, no existe nigún cambio, por los pensionistas que no tengan una deuda, no tienen nada que temer, puesto que van a recibir exactamente la misma cuantía que otros años.

UN MAYOR EMBARGO DEBIDO A LA EXTRA

Sin embargo, la polémica surgió y creció debido a las faltas de explicaciones claras en un primer momento por parte de los responsables del área. Así, por ejemplo, una pensión máxima de jubilación (de 2.683,34 euros al mes) podría estar sufriendo un embargo de 676 euros. Al duplicarse la retribución en noviembre (por efecto de la paga extra), la cantidad embargable pasa a ser de 2.513 euros (la cantidad es más del doble pues se aplican diferentes porcentajes de retención según los tramos de retribución). En diciembre, al volver a percibir una sola paga, el embargo volvería a 676 euros.

En todo caso, la normativa al respecto, establece que solo se quedaría fuera del embargo por deudas tributarias, lo que esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tras la enorme subida auspiciada por el PSOE y Podemos se sitúa en 950 euros. A partir de ahí, se puede aplicar un embargo de hasta el 30% sobre la cantidad que excediese.