Gustavo Matos asegura que el Parlamento ahorra en la renovación de los sillones

El presidente del Parlamento de Canarias ha asegurado en los micrófonos de Cope Canarias que el cambio de los sillones del salón de plenos es por “cuestiones técnicas” y “no es una decisión política”. Gustavo Matos ha recordado que quien decide el “cambio de escaños” es “un técnico del parlamento” y quien asesora “en las características que tienen que tener los sillones es otro técnico”. Matos ha confirmado que es la ”primera vez que se cambian los escaños desde la segunda legislatura”. Estos sillones, ha afirmado han durado “32 años” porque “han salido buenísimos y hay un equipo de mantenimiento y conservación muy bueno” en la cámara regional.

El presidente del Parlamento de Canarias ha recordado que el edificio del parlamento “es un edificio declarado Bien de Interés Cultural desde 1982” y el salón de plenos tiene un “estilo clásico” y hay que mantener la estética en cumplimiento por la ley de BIC y para cumplir los informes emitidos por los técnicos de mantenimiento. Entre las razones para cambiar estos sillones: “no son ignífugos”, “no hay posibilidades de reparación y hay piezas que no existen” y “algunas [piezas] hay que hacerlas de manera artesanal” cuando se rompen.

Matos ha asgurado que ya se realizaron cambios en los sillones del salón de pleno al principio de la legislatura cuando se amplió el número de diputados de la cámara. Además, ha asegurado que esta polémica no ha surgido en otros parlamentos cuando se han cambiado los sillones. Matos, además, ha apuntado que en esta ocasión se ha “ahorrado unos 400 euros, un 20%” y la renovación costará 1.157 euros por escaño, porque en la última ocasión que se renovaron dos escaños la adjudicación se realizó por 1.632 euros.

Gustavo Matos, además, ha criticado a “algunos responsables políticos” que “han tenido acceso a los expedientes” de los técnicos sobre el recambio de los escaños, y que se oponen. El presidente del parlamento ha lamentado que estos compañeros “no hayan llamado a la Mesa [del Parlamento] para preguntar” y ha reconocido que “en privado” todos los parlamentarios “están de alguna manera apoyando la iniciativa”.

NO PREOCUPAN LAS RELACIONES CON ARGELIA

Por otro lado, el presidente del Parlamento de Canarias, ha apuntado que no le "preocupan” las últimas declaraciones del Gobierno de Argelia sobre su ruptura con el Gobierno de España por su posición sobre el Sáhara. Matos ha aseverado que “hay mucha escenificación” en las relacionas “diplomáticas” y, aunque, ha reconocido que “las relaciones con Argelia no son iguales que que hace dos meses” pero no cree que “el asunto adquiera tintes más preocupantes”.

Matos ha recordado que “las decisiones que se han ido tomando” en las relaciones con Marruecos respecto al Sáhara y con Argelia, se “no las ha realizado España individualmente”. El presidente del parlamento canario ha aseverado que “las relaciones se restablecerán a corto medio plazo” y se regresará “a la normalidad” con Argelia.