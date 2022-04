Güímar no paralizará las pruebas a la Policía Local por las trampas en Tacoronte

Las trampas realizadas por un aspirante a la Policía Local de Tacoronte, que han llevado al consistorio a suspender el primer examen escrito, se han trasladado a otros municipios de la isla de Tenerife porque se da la circunstancia de que uno de los opositores se ha ido presentando en varias convocatorias. Es el caso de Buenavista del Norte o Güímar, donde, según el sindicato CSIF, el supuesto tramposo también ha concurrido y obtenido una nota cercana al 10, así como tiene previsto hacerlo en La Laguna.

En Güímar, el Ayuntamiento ha salido al paso de la polémica porque se trata de un asunto competencia del tribunal de las oposiciones, un órgano "soberano y totalmente autónomo una vez se constituye". Así lo ha asegurado el concejal de Seguridad, Cándido Gómez, que explica que, si este no traslada "ningún defecto de forma o elemento que impida seguir", el Ayuntamiento no puede hacer nada.

El tribunal está compuesto por la secretaria municipal, el oficial de la Policía Local y tres agentes externos, designados por la Dirección General de Función Pública, la Dirección General de Seguridad y la Academia de la Policía Local Canaria, respectivamente.

En declaraciones COPE Tenerife, Gómez subraya que "las sospechas y las denuncias de la gente no las tenemos por escrito" y asegura que se trata de "especulaciones en las redes sociales y en la oposición".

"He dicho al tribunal que, si hay cualquier cosa, que lo indiquen. A mí me transmite [la gente] que hay cosas raras, que uno sacó una nota más alta que otro... pero eso no es un elemento para decir que ha ocurrido tal cosa o no", insiste.

El edil de Seguridad se muestra, en todo caso, crítico con el sistema de oposiciones municipales porque considera que es "imposible de mantener" por parte de los Ayuntamientos. "A nosotros nos cuesta más de 40.000 euros convocar las pruebas para cinco plazas de policía que a lo mejor ni se cubren. Quien debería de hacer todos estos procesos es Función Pública del Gobierno de Canarias, porque así se evitarían muchas especulaciones", opina.