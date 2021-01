Guillermo de la Barreda: “Sería una locura ablandar las medidas en Tenerife”

Continúan las reacciones en contra de que se abra la mano en Tenerife con las restricciones derivadas en la pandemia de la COVID-19. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias Guillermo de la Barreda, en declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, ha mostrado su concluyente oposición a que la isla tinerfeña vuelva a fase dos: “No sería prudente” afirmó de la Barreda, argumentando que “de los ocho indicadores que hay, Tenerife tiene cuatro indicadores con alto riesgo, dos en riesgo medio y dos con riesgo bajo. Tenemos las UVIS en Tenerife desbocadas, en riesgo extremo, y hay contagios en el HUC, en el Hospital La candelaria y hasta en la sede del 112. Esto no está controlado todavía”.

En consecuencia, el médico y prestigioso analista sentenció que “hay que cortar de raíz y sería una locura ablandar las medidas en Tenerife”, añadiendo que “los efectos malos de la navidad todavía no han llegado a su máximo. Es verdad que hemos bajado a 70 casos diarios y Gran Canaria nos ha duplicado peros esto no es un pleito insular. Hay una relajación igual que la pasó en verano y esto no se ha acabado”.

En ese sentido, y contextualizando en la situación de las diferentes islas, de la Barreda afirmó que “hay que meter a Lanzarote y Gran Canaria en fase tres, y en Tenerife esperar a ver la repercusión final de las fiestas de navidad. La contención debe durar por lo menos cuatro semanas”.

En esa línea enfatizó que “los sistemas de rastreo siguen siendo insuficientes y muy bajos. Hay muchos enfermos y personas en cuarentena que siguen saliendo a la calle. No hay controles suficientes”.

Por último, y en relación a las demandas de determinados sectores como los de la restauración o los gimnasios, de la Barreda afirmó que “la economía solo se preserva si se hacen restricciones estrictas y cortas, lo demás son medidas descafeinadas, con un efecto bola de nieve”.