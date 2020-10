Guillermo de la Barreda: “Lo más efectivo es tomar medidas drásticas en espacios cortos de tiempo”

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias y médico, Guillermo de la Barreda, ha valorado hoy en La Mañana de COPE Tenerife la situación actual de la pandemia, y en particular de la sanidad en el archipiélago para hacer frente a la crisis.

Después de que ayer el consejero de Sanidad Blas Trujillo manifestara que había “relajación es la isla de Tenerife” especialmente en lo que se refiere a las “reuniones familiares”, De la Barreda afirmó estar completamente de acuerdo con esta afirmación. “Por supuesto que estamos relajados en Tenerife” afirmó el médico, recalcando que hay que incidir sobre este asunto.

De la Barreda quiso enfatizar en que a su juicio hay tres puntos fundamentales para controlar la pandemia y en los tres se está fallando ahora mismo en Canarias. En primer término es clave llevar a cabo “diagnósticos precoces, la realización de test y tener rastreadores. Y resulta que tenemos déficit de rastreadores y no se están haciendo los rastreos de forma correcta porque se rastrea hacia adelante, pero también hay que hacerlo hacia atrás”.

“Un rastreo bueno significa tener 40 rastreadores por cada 100.000 habitantes y en Canarias no nos dan las cifras” apuntó De la Barreda, que añadió que “sabemos que hay rastreadores militares y que también está la atención primaria, pero no es suficiente”.

En segundo lugar, el médico tinerfeño insistió en que son fundamentales las medidas de control y confinamiento, y el control no se está haciendo adecuadamente: “siguen habiendo botellones, cerca de donde yo vivo en Santa Úrsula hay botellones casi todos los días con grupos de jóvenes con mascarillas y la policía local poco hace”, apuntó.

El tercer punto es la concienciación ciudadana al ahora de cumplir las normas, y en ese aspecto “también estamos fallando”.

Cuestionado sobre si la sanidad canaria está preparada para una segunda ola similar a lo ocurrida en marzo y abril, De la Barreda afirmó que “si nos llega una ola como la peninsular o en Europa, la cosa va estar muy mal, difícilmente podremos aguantar. Estamos entrando todavía en la segunda ola, no estamos todavía en el punto álgido, y tenemos que estar preparados testando y rastreando y tomando las medidas que hay que tomar”.

En cuanto a las medidas a tomar aclaró que “Las concentraciones perimetrales no me valen, si después la gente va en trasportes públicos que van abarrotados. Los toques de queda algo servirán, pero no es la medida fundamental. Los organismos internacionales lo que dicen que hay que tomar medidas drásticas en espacios cortos de tiempo”.