Guerra en Ucrania: "No habrá problemas de abastecimiento en los supermercados canarios"

El secretario de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial de Canarias (ASODISCAN), Alfredo Medina, ha asegurado en COPE que las redes de suministro de alimentación, textil, calzado y otros artículos de consumo del archipiélago no se verán afectadas por el ataque de Rusia a Ucrania.

"Todos recordamos las imágenes de la Primera Guerra del Golfo Pérsico o las primeras semanas de la pandemia, con un acaparamiento de productos injustificado. Está claro que este conflicto nos preocupa a todos desde el punto de vista humanitario y político, pero el mensaje tiene que ser de absoluta tranquilidad porque el abastecimiento está garantizado y hay total normalidad. Se sigue funcionado la perfección, los almacenes están a su capacidad habitual y no se esperan cambios. ", ha explicado en COPE.

En este mismo sentido, ha destacado que nuestra dependencia económica de Rusia es mínima. "Proveen a España de cereales, energía o aluminio, pero la economía de las islas no depende directamente y en exclusiva de esto. No hay que olvidar que no compramos coches, móviles o zapatillas de origen ruso", ha precisado.

Alfredo Medina también ha querido subrayar que el conflicto bélico sí provocará un aumento de la inflación. "Los precios subirán porque ya veníamos con una senda mala y es previsible que suframos un alza mas. La contienda tensará mucho más los mercados de la energía y las bolsas, aunque es cierto que todo dependerá de la duración e intensidad que tenga este enfrentamiento armado", ha concluido.

ACAPARAMIENTO DURANTE LA GUERRA DEL GOLFO

El ataque de Rusia a Ucrania ha traído a la memoria de algunos canarios lo que sucedió durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, en enero de 1991, con grandes colas en los supermercados de nuestro país.

En aquel momento, muchos ciudadanos optaron por acaparar cantidades poco habituales de leche en polvo, azúcar, pasta o legumbres por la incertidumbre que provocó la invasión de Kuwait por parte del Gobierno de Irak, liderado por Saddam Hussein.

El miedo llenó los establecimientos de clientes durante varios días, a pesar de los llamamientos a la tranquilidad de las autoridades y el sector empresarial.