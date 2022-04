La Guancha elimina las restricciones al agua tras mejorar los niveles de flúor

El Ayuntamiento de La Guancha ha eliminado este lunes las restricciones al consumo de agua de abastecimiento público que estaban en vigor desde el pasado 5 de abril, una vez que en la analítica realizada hoy se ha detectado la mejora en los niveles de flúor.



El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, ha indicado en un comunicado que se ha podido resolver la situación tras localizar y solucionar "una importante avería" en la zona de La Cañada, que estaba disminuyendo los niveles de agua en los depósitos.



Tras resolverla hace poco más de una semana, se ha podido ir incorporando nuevamente el agua tratada al 100 % y de forma progresiva los niveles del fluroruo se han situado por debajo de 1'5 mg/l, por lo que se garantiza nuevamente "la máxima calidad del agua para su consumo por toda la población".



Antonio Hernández ha señalado que no es fácil decidir una restricción en este ámbito ,pero se ha actuado para garantizar que no falte el agua en ningún domicilio, "una difícil situación que ya nos tocó vivir" en el anterior mandato "y que no queremos que vuelva a pasar ningún vecino”.