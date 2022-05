El grupo de Sí Podemos en el Cabildo aclara su posición: “Nuestro problema es con Arriaga, no con el PSOE”

El grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo fija su posición y sale al paso de las manifestaciones del portavoz nacionalista Carlos Alonso, en las que les acusaba de “estar a la greña” con el grupo de gobierno del Cabildo. La portavoz de la formación morada, María José Belda, ha dejado claro en La Mañana de COPE Tenerife que el problema lo tienen con Enrique Arriaga particularmente, ya que su grupo “no está a la greña con el PSOE y con quien sí tenemos dificultades es con el vicepresidente”.

Belda manifestó que “el señor Arriaga va abriendo melones, que sabe que para nosotras son líneas rojas que están en unos acuerdos programáticos que hemos firmado con el PSOE”, y quiso recordar que “gracias a esos acuerdos programáticos, él está sentado en el gobierno”.

En alusión al vicepresidente, y líder de Ciudadanos, Belda prosiguió afirmando que “nosotras realmente apostamos por un cambio, y él también decía que había presentado la moción de censura para que hubiera un cambio en las políticas que se hacen en la isla y lo único que ha hecho es sacar de las gavetas aquellos proyectos que Coalición Canaria dejó”, por lo que le acusó de llevar “una política continuista totalmente, porque no está haciendo ningún cambio”.

Lo cierto es que el propio Arriaga, había acusado 24 horas antes en la Cadena COPE, de ser “antidemocrático” al grupo de Sí Podemos Canarias, a lo que Belda, replicó que “somos un partido bastante democrático, porque anteponemos nuestro programa a todo lo demás". Nos presentamos con un programa y nos agarramos a ese programa y a lo que nuestros votantes quieren”. En ese contexto, añadió que “lo que no es democrático es decir que no respetamos al que no opina diferente, porque por supuesto que respetamos al que no piensa como nosotros”. Por último, agregó que “lo que sí es cierto es que el señor Arriaga se salta los acuerdos que le llevaron a estar gobernando para iniciar otras políticas por su cuenta, en contra de lo que dice el presidente del Cabildo, por tanto es él el que genera el conflicto y va por libre”.