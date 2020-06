Gran Canaria y El Hierro ya han utilizado el superávit de los cabildos

Los presidentes de los cabildos de Gran Canaria y El Hierro —Antonio Morales y Alpidio Armas, respectivamente— han reconocido que ya han gastado parte del dinero del superávit antes de que el Gobierno de España les permita hacer uso sin condicionantes del remanente de los cabildos. De no ser así, han afirmado que tendrán que tomar decisiones que pueden comprometer el futuro de la institución.

Mientras continúan a la espera de una reunión con el Ejecutivo, el presidente del cabildo herreño ha anunciado que es una decisión que hay que tomar “con valentía” porque es consciente de que la Intervención del cabildo les va a advertir por escrito de que incumplen la regla de gasto.

“A pesar de su advertencia, yo quiero sacar el dinero y con esa posibilidad legal nos vamos al banco y nos lo ingresan en nuestra cuenta”.

Armas ha apuntado que esta situación de incertidumbre se está dilatando y ya ha dado la orden para el uso del remanente y “está en trámite el procedimiento, con el expediente caminando”. Cree que el Gobierno será a sensible a las peticiones de los cabildos porque de no ser así, “los cabildos no tienen futuro” y corren el riesgo de desaparecer.

En esta línea, Antonio Morales ha explicado que estas determinaciones no transgreden ninguna normativa pero puede provocar que los cabildos se puedan intervenir, tener que realizar un plan económico y financiero, y que no se puedan adoptar determinadas iniciativas. Ha pedido la flexibilización de las normas en cuánto a los remanentes y los endeudamientos.

“No estamos prevaricando ni yendo contra las leyes pero son decisiones que luego condicionan el autogobierno, limitan la autonomía de la Institución”, ha detallado.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria también se ha referido a la Ley de Contratos Públicos porque considera que supone un freno para todas las administraciones en la contratación con pyme y hay que cambiarla.

“Que el techo de gasto no limite la contratación de nuevos recursos humanos para afrontar unos próximos meses muy duros en los que habrá que impedir el crecimiento del paro y reactivar la economía para generar empleo”, ha puntualizado.