El Hierro y La Gomera, islas libres de coronavirus

El ansiado desconfinamiento podría ser una realidad dentro de poco en las islas que no han registrado nuevos casos de coronavirus desde hace más de un mes.

La Gomera y El Hierro se encuentran cerradas a cal y canto sin ningún positivo activo, a la espera de que el Gobierno central responda a las peticiones que han planteado las autoridades canarias para que estos territorios puedan “volver a la vida”.

La propuesta de desescalada que la Comunidad Autónoma ha trasladado al Estado recoge esta singularidad. Si el plan se aprueba, los herreños y los gomeros podrían salir todos los días a la calle.

Los habitantes de estas dos islas apuestan por esa vuelta a la normalidad, pero cumpliendo estrictamente las medidas de control del virus.

LA GOMERA

Jaime Chinea, vecino de Vallehermoso, considera que La Gomera puede arrancar con todas las garantías el proceso de desconfinamiento. “No hay afectados en ninguno de los seis municipios de la isla y deberían darnos libertad. Es fundamental que se puedan abrir los comercios y salir al campo o a pescar”, ha indicado.

En la misma línea se ha manifestado Sayo, otra vecina de Vallehermoso, que recuerda que La Gomera está libre de coronavirus y tiene espacio suficiente para retomar todas las actividades con distanciamiento social. “Por el puerto no entra nadie y aquí no somos muchos, podríamos caminar sin tocarnos”, ha afirmado.

David Socas, párroco de Vallehermoso, coincide en la importancia de empezar cuanto antes este proceso, pero respetando siempre los protocolos. “Nuestra isla representa , por el mar que la rodea, un propio perímetro. Si no hay casos y no entra nadie, estaríamos seguros”, ha recalcado.

EL HIERRO

José Brito, vecino de Frontera, apuesta por comenzar la desescalada de manera inmediata para no dañar más la economía. “Tendríamos que abrir todo porque aquí no hay coronavirus y se puede hacer vida normal. Si no lo hacemos ya, El Hierro se empobrecerá”, ha explicado.

Moneyba, empresaria de Valverde, cree que la administración estatal tendría que apoyar la propuesta del Gobierno de Canarias para iniciar el desconfinamiento en los lugares donde la pandemia no ha tenido un gran impacto. “No sé si tengo mucho derecho a opinar, ya que en El Hierro somos unos privilegiados, tanto por el escaso número de infectados, como por el hecho de poder salir a un patio o a las huertas a tomar el aire”, ha señalado.

En este mismo sentido, ha subrayado la necesidad de recuperar la economía. “Yo tengo una tienda y debo abrir porque hay muchos recibos que pagar, pero no me gustaría hacerlo poniendo en riesgo mi salud o la de mis clientes. Es preciso establecer un control, con franjas horarias y mucha protección“, ha aseverado.

Concepción, otra vecina de Valverde, reconoce que la crisis del COVID-19 le genera sentimientos de dolor y tristeza por el sufrimiento de tantas personas. “Siento impotencia por no poder hacer nada por la gente que lo pasa mal, pero siempre prevalece la esperanza”, ha asegurado.

“Me siento en deuda con los que no están tan bien como nosotros y esto acrecienta y refuerza mi solidaridad. La humanidad está pasando una situación que nunca llegamos a imaginar”, ha afirmado.

Dolores Padrón, consejera de Organización Administrativa del Cabildo herreño, alaba el comportamiento ejemplar de la población durante esta crisis sanitaria. “Reconozco que los primeros días fueron de preocupación, pero los ciudadanos han cumplido de manera estricta todos los protocolos. Quizá por eso no tenemos muchos contagiados y podemos estar tranquilos”, ha destacado.