El Gobierno no ha visitado todas las residencias del informe de la Diputación del Común

Los inspectores de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias no han terminado la visita a las 25 residencias de mayores analizadas por la Diputación del Común en un informe de 2020 que ha salido a la luz en la última semana.

La consejera Noemí Santana ha admitido en COPE Canarias que los cinco inspectores con los que cuenta su departamento no son suficientes: "Este informe lo conocíamos la semana pasada, y las visitas son minuciosas y exhaustivas. A lo largo de este año seguiremos visitando las residencias, especialmente, las cinco que no contestaron a la Diputación del Común, que serán las primeras".

Pero Santana ha reconocido que no van al ritmo al que a su equipo le gustaría. "Yo no les voy a engañar, saben como soy y que no me gusta tergiversar las cosas, y la realidad es que a día de hoy no hemos visitado las 25 residencias que aparecen en el informe", ha subrayado. De hecho, ha insistido en que "es imposible hacer 25 visitas en estos días", poniendo de manifiesto que a lo largo del año pasado se hicieron 26 inspecciones".

La consejera ha anunciado la contratación de 11 inspectores más, "una buena noticia", porque se va "a doblar otra vez el personal". Aun así, ha recordado que la Consejería debe inspeccionar alrededor de 400 centros en toda la comunidad autónoma.

El informe de la Diputación del Común analizaba el estado de 25 residencias de mayores de las islas. En 12 de ellas se detectaron anomalías, respondiendo posteriormente siete tras subsanarlas, aunque una más aseguró haberlo hecho más tarde.

En el año 2020 se llevaron a cabo 26 inspecciones, de las que 13 fueron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otras 13 en Las Palmas. En lo que va de 2021 se han realizado 33, correspondiendo 20 a la provincia tinerfeña y 13 a la oriental.