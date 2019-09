El Gobierno resta importancia al cierre de bases de Ryanair

Es la mayor compañía de low cost del mundo, y solo a Canarias trae cinco de millones de turistas al año. Sin embargo, el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo regional, Sergio Moreno, pasaba por La Mañana de COPE Canarias, y ha asegurado que “por supuesto que debemos preocuparnos, pero no alarmarnos porque debemos recordar que cuando se fueron otras compañías, donde si sufrimos en términos de conectividad, pero no es este el caso”.

Desconocimiento total

Asimismo, Moreno ha indicado que desde el Gobierno de Canarias desconocen los planes de la compañía porque “no los ha comunicado, pero en cualquier caso, no es una quiebra, ni un cierre, y solo tienen nueve aviones aquí”. Apunta además que “lo único es que los aviones no dormirían aquí, por lo que no saldríamos a primera hora”.

Inacción de los políticos

Opinión bien distinta tienen los sindicatos que se quejan de la falta de apoyo de los políticos, sin distinción de partidos ni de instituciones, porque según denuncia Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de USO “la compañía ha chuleado a la dirección general de Trabajo, dejando de acudir a las reuniones que tenían concertadas. Esta negociación debería estar dirigida por el ministro Ábalos, pero de momento no sabemos nada”.

La intención de la compañía con sede en Irlanda, es cerrar sus bases de Tenerife Sur y Gran Canaria a partir de enero del próximo año.