El Gobierno no ve comparable la crisis migratoria de Canarias y la de Ceuta

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este martes que "no son comparables en ningún sentido" la crisis migratoria de Canarias con la reciente de Ceuta, por lo que ha defendido que se adopten medidas diferentes en cada caso.



Escrivá ha valorado la gestión del Gobierno en la sesión de control en el Senado a la pregunta formulada por el senador de Coalición Canaria (CC) y expresidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, quien ha censurado que no se haya actuado en el archipiélago con la misma "diligencia y contundencia" que en Ceuta.



"La crisis migratoria de Canarias y la de Ceuta no son lo mismo, ni son comparables en ningún sentido. Y, por tanto, la respuesta es distinta. Lo sabemos todos", ha zanjado el ministro para rechazar las críticas de Clavijo.



Según Escrivá, en la actualidad hay 2.200 migrantes en todas las islas, cuando hace pocos meses la cifra era de 9.500, por lo que ha resaltado que la notable disminución: "Esto es lo que hay".



El titular de Migraciones ha echado en cara a Clavijo que durante el gobierno de Coalición Canaria se desmantelaran muchas de las infraestructuras de acogida de menores no acompañados, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que abordar en primer lugar este problema y crear 7.000 nuevas plazas. "Una vez superada la deficiencia de partida, la realidad les desmiente", ha sostenido Escrivá.



Ante los reproches de Clavijo de falta de coordinación entre los ministerios con competencias migratorias, Escrivá ha asegurado que la política del Gobierno está "bien engrasada" y "funciona como un reloj", lo que "se ha demostrado en Ceuta y en Canarias".



En la ciudad autónoma, la gestión ha sido "excepcional" y con "sentido de la responsabilidad", y lo mismo ha dicho de Canarias en los meses críticos que hubo el pasado año y el presente.



El expresidente canario ha preguntado "qué tiene que ocurrir en Canarias" para que el Gobierno actúe con la misma "disciplina, contundencia y celeridad" que en Ceuta.



"¿Por qué el presidente (Pedro Sánchez) se sube al Falcon y se va a Ceuta y cuando va a Canarias va a tomar el sol? No pedimos más de lo que hacen en otros territorios. Sólo pedimos que actúen igual, que actúen como si de verdad Canarias les importase", ha espetado.