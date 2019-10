El Gobierno de Canarias no prevé que las listas de espera sanitaria mejoren en seis meses

La consejera de Sanidad del Gobierno, Teresa Cruz, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, y lamentaba las criticas que está recibiendo por su gestión, dice que no le han dado ni un segundo de gracia, porque apunta que “hay más de 160.000 personas en listas de espera, pero no habrá mejora en los 90 días que llevo, ni en los próximos 90. Esto no se arregla de un día para otro, aunque es algo de lo que no me siento para nada orgullosa”. Asimismo, asegura que aprobarán un decreto para que las listas de espera se publiquen mensualmente, y no como en la actualidad que se hace semestralmente.

Citas para el neurólogo en 2023

Asimismo, la consejera a preguntas de Mayer Trujillo ha querido responder a la situación de Antonio, un oyente que relataba como llamó y le dieron cita en neurocirugía para el 2023 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), dice que “no es habitual que ocurran esos casos, pero si me dan los datos me pondré en contacto con el afectado”

Coordinación con Políticas Sociales

Por otro lado ha señalado que en breve se pondrán en marcha programas en colaboración con la consejería de Políticas Sociales, para intentar desatascar la situación de la ocupación de camas por parte de pacientes que nadie atiende, aunque matiza que “me duele que se diga que son los familiares quienes no los atienden, porque esa es la excepción”

La herencia recibida

Otro de los asuntos que ha abordado la consejera es la celebración de la OPE, y ha aludido a que “no se hizo el examen en febrero, marzo y abril y no pasó nada, me he encontrado con una OPE acumulada de 2016,2017 y 2018, hemos estado trabajando contrarreloj”