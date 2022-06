El Gobierno de Canarias se plantea recuperar el IGIC a las compras online de hasta 150 euros

El Gobierno de Canarias espera ayudar al comercio local con la recuperación del IGIC para las compras que se realizan por Internet de hasta 150 euros. Desde 2017, tras una modificación del aspecto fiscal del Régimen Económico y Fiscal, quedan exentas de IGIC las importaciones de bienes cuyo valor no exceda de 150 euros (la anterior cifra era de 22 euros). Ahora el ejecutivo regional plantea “quitar esa exención” para ayudar a los comerciantes locales, según ha asegurado en Cope Canarias el viceconsejero de Hacienda.

Fermín Delgado ha explicado que “es una situación discriminatoria” que no se pague IGIC en las compras online y sí se haga en los comercios de las islas. Aunque ha asegurado que “hasta que no esté resuelto el problema logístico” del comercio electrónico, que hace que traer productos a Canarias sea más caro, no se va a tomar “ninguna medida de forma inmediata sobre quitar o no la exención a los 150 euros”.

En ese sentido, el viceconsejero de Hacienda, ha recordado que hace menos de un año, la Unión Europea eliminó la exención del impuesto a los productos de menos de 22 euros y “se produjo un colapso en Correos”. Por eso, el objetivo del gobierno, ha asegurado Delgado, es que “no nos cobren más que el precio del producto en el transporte”, y que el precio al comprar online y en los comercios sea similar para evitar “la discriminación impositiva”.

AYUDAS A LOS GANADEROS

Por otro lado, el viceconsejero de Hacienda ha explicado que ante la próximo reunión con los ganaderos el día 29 de junio, el gobierno busca apoyarlos con “ayudas directas”. Delgado ha asegurado que estas ayudas pretenden “incrementar la ayuda que tienen por litro de leche de cabra o vaca, o a las industrias queseras”. Ademas, ha confirmado que durante este 2022 están “intentando sacar adelante otra ayuda” adicional a los 8 millones de euros ya anunciados.

Fermín Delgado ha afirmado que el próximo año, en 2023, esperan conseguir “en el POSEI adicional” que se incremente “la ayuda unitaria para el sector ganadero” y que la ayuda “sea superior por kilo o por litro” para los ganaderos de lo que es en la actualidad. Una medida que trasladarán a la Unión Europea en el apartado de medidas de ayudas al sector ganadero.