El Gobierno de Canarias pide que no haya concentraciones el 8-M

El Gobierno de Canarias no quiere que el próximo lunes, 8 de marzo, se produzcan manifestaciones o concentraciones en el archipiélago con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Así lo ha afirmado el portavoz del Consejo de Gobierno, Julio Pérez, tras la reunión ordinaria de este jueves. "No es conveniente que haya aglomeraciones y concentraciones de personas", ha asegurado, añadiendo que "es posible que la Delegación del Gobierno en Canarias no haya encontrado motivos legales para que se impidan, como se han hecho de otro tipo en los últimos meses", pero el Ejecutivo autonómico "tiene interés en presentar su posición de preocupación".

Pérez ha recordado que "hay otras maneras de celebrar ese día y, si es posible, no deberían ser las concentraciones de personas". A pesar de ello, la Delegación del Gobierno central en las islas ha autorizado hasta 15 concentraciones (no manifestaciones) en el archipiélago, de las que seis corresponden a Gran Canaria, cuatro a Tenerife y, el resto, una por cada una de las islas no capitalinas.

Lo que sí hará el Gobierno de Canarias el lunes es leer una declaración institucional a las puertas de las sedes de Presidencia que se ha aprobado este jueves.