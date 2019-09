El Gobierno de Canarias estudiará derogar los artículos sobre transfuguismo de la Ley Spínola

El Gobierno de Canarias estudiará derogar los artículos sobre transfuguismo recogidos en la Ley de Municipios, más conocida como Ley Spínola, si finalmente son considerados contrarios a la Constitución Española.

En sesión plenaria, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha indicado que el Pacto Antitransfuguismo y las leyes que lo desarrollan parecen ser contrarios a la Constitución, por lo que procede estudiar si la doctrina aplicada a las leyes canarias conducen a su derogación.

"Si así fuera, en pro de la seguridad jurídica y de la claridad de las normas, el Gobierno de Canarias lo estudiará y pedirá la corrección de esos puntos sobre transfuguismo", anunció el consejero.

Por su parte, la diputada Socorro Beato, de CC, indicó que existen sentencias del TC que declaran que la restricción de los derechos económicos y la dedicación exclusiva de los tránsfugas no vulneran la Constitución. Añadió, además, que el TC declara que esas restricciones responden a un interés legítimo, son adecuadas y proporcionadas porque no afectan al núcleo de la representatividad del concejal.

La diputada nacionalista aclaró que la llamada Ley Spínola es similar a las de Aragón y La Rioja, vigentes desde 1999 y 2003. "Por tanto, no se pueden cambiar las leyes para adecuarlas a intereses partidistas o para amparar a un puñado de tránsfugas", remarcó Beato.

En su turno de réplica, Julio Pérez señaló que esas sentencias son posteriores a la de 2018 del TC, que establece que quién es tránsfuga no lo deciden ni los partidos, ni jurídicamente. "El castigo al tránsfuga no lo hará el ordenamiento jurídico; lo harán los electores. Quien defiende a los tránsfugas, probablemente sea usted. Yo no he dicho que lo vamos a derogar, sino que estudiará su derogación", añadió.