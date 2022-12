El Gobierno de Canarias dice que no puede actuar de oficio contra las chabolas de Adeje

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha asegurado que las chabolas del Puertito de Adeje no pueden desmantelarse si no se denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), dependiente de la Consejería.

Cuestionado en COPE Canarias por qué el Gobierno regional no vela por el cuidado del entorno natural en ese espacio y sí sanciona a la promotora del proyecto Cuna del Alma, cuyas obras se iniciaron al lado de esa zona, Valbuena ha explicado que la ACPMN no puede actuar de oficio. "Ojalá alguien denuncie eso, porque me parece que tiene que desaparecer, y si es hoy, mejor que mañana", ha dicho en relación a los asentamientos que presuntamente tienen uso como alquiler vacacional.

En este sentido, ha querido subrayar este aspecto: "Si tiene un uso lucrativo claro y notorio, evidentemente hay que denunciarlo para erradicar ese tipo de uso en este y en cualquier espacio natural". Cosa distinta, asegura, son "primeras viviendas e incluso donde viven menores", ya que se trata de "un problema social, y nunca actuamos hasta que se resuelve".

Valbuena se ha mostrado abierto a cambiar la ley para poder denunciar desde la Administración autonómico este tipo de usos, pero ha insistido en que, mientras siga en vigor la norma actual, no puede tomar la iniciativa.

El consejero ha reconocido que el Ayuntamiento de Adeje es el responsable de actuar en la zona si se trata de un espacio de titularidad pública o cuyo propietario no está claro. Si se trata de un suelo privado, "la responsabilidad, en primer lugar, es del propietario".