El Gobierno de Canarias “degrada” de categoría a los inspectores de Salud Pública en plena desescalada

La publicación del decreto ley 11/2021, de dos de septiembre, por el cual el gobierno de Canarias pretendía acumular en un solo documento toda la normativa para la prevención anticovid, ha provocado otras reacciones que se han pasado desapercibidas. Una de ellas es la que se contempla en la disposición final primera, por la cual se modifica la ley de ordenación sanitaria y que supone que los inspectores de salud pública pasen de ser considerados autoridad sanitaria a agentes de autoridad sanitaria.

Este cambio no es solo de nomenclatura si no que va mucho más allá. Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha apuntado que esto es una “rebaja de categoría”.

Nonato ponía como ejemplo que hasta este momento cuando un inspector acudía a una piscina de un hotel y observaba que la calidad del agua no era la adecuada “decretaba su cierre inmediato”, ahora no se podrá hacer de esa manera, sino que será necesario “la ratificación por parte de la autoridad sanitaria en un plazo de 15 días” en este caso, indican será “el director general de Salud Pública”. Insiste en que los últimos 20 años se ha venido actuando así, y que no ha habido ningún problema. Solo podrán continuar como hasta ahora en aquellos casos en los que se detecte “una imperiosa necesidad”.

HUELGA DESDE HACE MESES

Asimismo, dicen desconocer si se trata de una consecuencia de la huelga que mantienen desde hace meses por varias carencias, como la falta de vehículos, la ausencia de plantilla suficiente o los horarios de trabajo. Por otro lado, precisan que si bien es cierto que en otras comunidades autónomas se ha adoptado una medida similar, en esas comunidades “se ha desarollado un reglamento del que Canarias carece”.

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, ha registrado una pregunta al Gobierno de Canarias sobre las razones del menosprecio mostrado por el Gobierno de Canarias hacia los profesionales de la Inspección de Salud Pública, “actitud incomprensible dada la situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos”.