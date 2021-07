El Gobierno de Canarias admite que es posible que se haya "extremado" con el toque de queda

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha admitido este miércoles que es posible que se hayan "extremado" y querido ir "más lejos" al solicitar el toque de queda para Tenerife si se comparan los datos de esta isla referente al coronavirus con los de otros territorios.



Estas declaraciones se producen después de que el Tribunal Supremo haya rechazado autorizar el toque de queda que las autoridades canarias querían implantar en la isla de Tenerife y ha avalado la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no vio proporcional la restricción de la libertad de circulación.



El portavoz del Gobierno, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para informar de la solicitud de prórroga de la limitación del número de personas, ha explicado que, en su sentencia, el Supremo compara la situación de Canarias con la de otras comunidades.



Ha comentado que en la sentencia se indica que "no está justificado" el toque de queda para Canarias, lo que puede hacer pensar a los ciudadanos que "se han presentado mal los papeles".



No obstante, ha afirmado que el Supremo entiende que los datos son "completamente distintos" en otras comunidades frente a Canarias, donde los índices de contagio son inferiores. Según Pérez, Canarias solicitó el toque de queda para adelantarse a los acontecimientos y "antes de caerse por el precipicio".



Otro de los inconvenientes del Supremo, ha indicado, es que el Gobierno pidió en primer lugar el toque de queda para la isla entera y no para los municipios más afectados. Según sostiene el Gobierno y los expertos que han consultado, la unidad territorial isla es la que mejor permite actuar contra la enfermedad.



Sin embargo, en segundo lugar el Gobierno también propuso que se autorizase para, al menos, los municipios que con índice de incidencia de 100 en siete días, lo cual también fue rechazado por el Supremo al considerarlo "una cantidad muy baja".



Respecto al Consejo de Gobierno que se celebrará mañana, ha dicho que "es posible" que se revisen los niveles de las islas para decidir si es necesario hacer cambios.

