El Gobierno cambia de parecer y flexibiliza el confinamiento de los menores de hasta 14 años

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se dejará salir a los menores de hasta 14 años a pasear acompañados de sus padres. El responsable de Sanidad ha afirmado que este próximo fin de semana emitirá una orden para que los menores puedan salir a dar paseos "en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente".

Este cambio de postura del Gobierno puede venir en parte provocado por la presión y las reacciones, a través de redes y whatsapp de madres y padres de toda España tras el primer anuncio posterior al Consejo de Ministros donde se expuso la medida del Ejecutivo para la salida de los menores de 14 años.

➡️ El Ministro de Sanidad @salvadorilla anuncia que los niños menores de 14 años podrán dar paseos a partir de este mismo domingo, 26 de abril.#EsteVirusLoParamosUnidos #COVID19 pic.twitter.com/pV5RdMXUIz — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 21, 2020

Cabe recordar que esta mañana la esperada novedad del Gobierno no gustó ni a madres ni a padres del Archipiélago que veían una propuesta peligrosa que los menores pudiesen acompañarles a “recados” como hacer la compra, ir al banco o a la farmacia dado que aumenta el riesgo de contagio y se mostraban contrariados hasta ahora porque en ningún momento este “alivio parcial" del confinamiento de los menores contemplaba la posibilidad de dar un paseo que, a priori, parece menos arriesgado.

El pasado sábado cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó esta decisión afirmó que los niños podrían salir "un rato" a disfrutar del aire libre pero en ningún momento se hizo referencia sólo a acompañar a los padres dado que esto ya se permitía con anterioridad.

CRÍTICAS DE LOS PADRES EN CANARIAS

Así, los padres de las Islas calificaron de diversas maneras esta medida para la cadena Cope en el Archipiélago: “Si hubiésemos tenido que poner un nombre de película a la medida del Gobierno, sería: Decepción total”, “ridícula, fuera de lugar, ocurrencia difícil de digerir”. Además, apuntan que no se puede controlar que los menores no toquen nada en el supermercado mientras intentan comprar, y que a pesar de llevar guantes y mascarilla, no se toquen luego la cara.

En este sentido, tras cinco semanas de confinamiento, muchos de ellos creen que lo que necesitan los niños son espacios abiertos, no más espacio cerrados y consideran que no se está teniendo en cuenta las necesidades físicas y psicológicas de sus hijos.

El descontento también llegó en el día de hoy a los más pequeños que no terminaban de comprender por qué al final no van a poder salir a la calle a dar una vuelta si ya “mami y papi se lo habían prometido”.