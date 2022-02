La gerente de Zona Centro Santa Cruz descarta un incremento de la violencia por la presencia de inmigrantes

Continúan las reacciones a las palabras de la concejala de Seguridad Evelyn Alonso, sobre los jóvenes inmigrantes alojados en hoteles del centro de Santa Cruz. Después de que algunos empresarios de restauración hayan denunciado algunos incidentes y robos en sus establecimientos, hoy la gerente de Zona Centro Santa Cruz, Ruth Dorta, ha descartado en La Mañana de COPE Tenerife que haya habido un aumento de la actividad delictiva en el en la zona.

Dorta confesó haber hablado varias veces de este tema con los asociados en los últimos días, “y nadie nos ha comunicado ningún incremento”, teniendo en cuenta que “nosotros en la calle del Castillo, por ejemplo, tenemos en torno a un 70% de asociados”.

La gerente de la asociación empresarial reconoció que “es verdad que sigue habiendo hurtos, pero es gente reincidente, y así se le ha comunicado a la policía”.

Por otro lado, “sí hay preocupación en los tradicionales kioskos de la Plaza de España con el tema de las peleas”,y de hecho “los propietarios nos llamaron el otro día y nos dijeron que había mucho niño exaltado, y que se están acumulando muy rápido”.

A juicio de la gerente de Zona Centro, “en Santa Cruz nos hemos confiado, pensando que no somos una zona conflictiva, y no nos ha preocupado lo suficiente ese efecto llamada a través de whatsap y redes sociales con esas aglomeraciones”.

En parecido sentido, se manifestó igualmente el propietario del Restaurante “La Rayuela”, Eduardo Tamajón, colindante con con uno de los hoteles en los que están alojados los jóvenes migrantes.El conocido empresario destacó que “nosotros no hemos tenido ningún problema, estos chicos son muy correctos y no ha habido ninguna situación fuera de tono”.

Sobre el hecho de si están controlados por los monitores, afirmó igualmente que “ellos siempre están con sus acompañantes, entran, salen, tiene sus horarios y no me suponen ningún problema, la convivencia es muy buena”. Pero en definitiva sentenció que “no hay nada que perjudique mi negocio, y no tengo ningún problema con ellos”.