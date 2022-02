La gerente del Hospital de La Candelaria: “No debemos bajar la guardia”

La reducción de ingresos hospitalarios así como el descenso de casos detectados en las últimas semanas en el archipiélago, ha provocado no solo con el hecho de mejora de los niveles -lo que sin duda ha sido agradecido por los restauradores-, aunque reconoce que continúan tienen “dos plantas con pacientes COVID”. Así de clara se mostraba la gerente del Hospital de La Candelaria, Natacha Sujanani, en los micrófonos de COPE Canarias, donde ha apuntado que los ratios de la UVI han mejorado muchísimo ya que en la actualidad únicamente se encuentran seis pacientes en este servicio donde se atiende a los usuarios más críticos. Por otro lado, indica que “desgraciadamente la experiencia nos ha dicho que aunque la evolución sea buena, no debemos bajar la guardia, y por ello nosotros no la vamos a bajar”.

Cabe recordar que los profesionales sanitarios han estado en primera línea desde el 30 de enero de 2020 cuando se detectó el primer caso de COVID-19, en La Gomera, que fue además el primero detectado en toda España.

1.553 MUERTOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

En el día de ayer, Canarias ha notificado de manera provisional 458 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las Islas desde el inicio de la pandemia es ya de 278.070, con 16.341 activos, de los cuales 51 están ingresados en UCI y 344 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se han notificado tres fallecimientos en Gran Canaria y uno en Tenerife.

