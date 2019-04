La candidata de Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pasaba por los micrófonos de La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, y ha mostrado su malestar por la falta de referencias a Canarias en los distintos debates electorales que se han vivido en los últimos días, y ha comentado que “en la propia campaña recorriendo las calles, hablas con la gente y está harta del tema de Cataluña, de los lazos amarillos, de los huesos de Franco, y a mí, sinceramente, me sorprendió hasta que el Partido Socialista con lo que está pasando allí, proponga mayor diálogo”

No tuve nada que ver, la gente sabe que no hablo del Caso Las Teresitas

Preguntada sobre los casos de corrupción que afectan a su formación alude a que “en el caso de Coalición Canaria, está fundamentalmente el Caso Las Teresitas, algo que pasó hace 17 o 15 años no lo sé, yo no he tenido que ver, la gente sabe mis circunstancias personales, y nunca hablo de Las Teresitas, nadie es perfecto y ha habido una sentencia que todos los ciudadanos debemos respetar”.

La única diputada de la formación nacionalista, que también se ha referido a los casos de corrupción de otros partidos, ha querido remarcar que no cree que “el PP, PSOE, incluso Podemos o Coalición, tengan que pagar lo que pasó en determinados momentos de personas que lo hacen individualmente, no como organización”.

La culpa de la pérdida de votos de CC la tiene Román Rodríguez

Por último, en relación al descalabro en votos de Coalición Canaria en las elecciones generales, en donde en 10 años ha pasado de 148.000 apoyos en el año 2011, a apenas 78.000 de los últimos comicios, alude a que “no tiene que ver con la gestión que hemos en Canarias, hemos perdido votos que Román Rodríguez no quiso ni que Adán Martín fuesen presidentes, teníamos grupo parlamentario y ellos decidieron irse”