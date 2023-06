La Fundación Telesforo Bravo pide cambiar las fiestas de San Juan: "Hay que reducir la quema de material"

El director de la Fundación Telesforo Bravo, Jaime Coello, ha analizado en COPE la suspensión del espectáculo musical de la Noche de San Juan en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, tras un requerimiento de la Dirección General de Costas.

Coello aplaude la decisión, ya que entiende que con esta medida se intenta evitar la degradación del litoral.

"Se hace con la ley en la mano, pero lo que ocurre es que en otras demarcaciones son más laxos. Está claro que es una cuestión de interpretación de la norma porque la presión sobre las playas es muy grande y se trata de un espacio público. No es nada nuevo que esto suceda. Lo que se busca es salvaguardar los valores ambientales y que no lleguen residuos al mar. No hay que olvidar que si tuviéramos otro tipo de sociedad no estaríamos recogiendo basura después de estas celebraciones. Se entiende el enfado y el malestar de la población, pero hay que proteger nuestro entorno y la fauna y la flora de los arenales", ha aseverado.

El responsable de la Fundación Telesforo Bravo también ha abogado por reducir la quema de materiales de todo durante la Noche de San Juan.

"Arden una gran cantidad de sustancias contaminantes sin que las administraciones hagan nada. Todos los años me llaman de Arona porque en la zona de Valle San Lorenzo se queman plásticos y enseres del hogar. Es una triste inauguración del verano con un uso incorrecto del medio natural, algo que afecta tanto a nuestro sistema respiratorio como a la atmósfera. No habría que hacerlo, puesto que es una verdadera tortura y convierte el aire en irrespirable", ha concluido.