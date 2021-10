El frente de la colada que va al mar se encuentra a 200 metros del acantilado

El frente de colada de la erupción de La Palma que va al mar se encuentra a 200 metros del acantilado y avanza a 15 metros por hora, según ha informado este domingo el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Involcan ha precisado en sus redes sociales que este frente registra una temperatura de 1.270 grados.

Se trata de los ramales de la colada situados más al norte de la primigenia y la previsión es que, si llegan al mar, formen una nueva fajana, aunque ello dependerá de la orografía de la zona y de cuál sea su trayectoria final.

