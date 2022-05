Franquet insiste en que el Cabildo debe entrar en el Patronato de la Fundación del Hogar Santa Rita

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife Marian Franquet, ha respondido hoy en La Mañana de COPE Tenerife al director gerente del Hogar Santa Rita, después de que Tomás Villar afirmara ayer que “no es procedente” que el Cabildo, entre en el Patronato de La Fundación que rige los destinos del mayor centro sociosanitario de Canarias.

Franquet manifestó que la intención es que la primera institución insular entre en el citado patronato “para dar estabilidad, transparencia y colaboración”, añadiendo que no hay “ningún motivo objetivo para que no sea así, y no demos esa colaboración”.

La consejera explicó que “tenemos muchas quejas de los trabajadores del centro, y también de los familiares, y hay mucha información que no cuadra y desconocemos”. Por tanto, concluyó que es responsabilidad del Cabildo, “garantizar el buen uso de los fondos públicos, porque el Hogar Santa Rita lleva recibiendo financiación del Cabildo desde hace muchos años”.

Franquet se refirió igualmente a la pertinencia o no de hacer un cambio en la dirección del centro. “Si una de las medidas que se entiende que sean necesarias para mejorar la gestión es que haya cambios”, apuntó, “pues se tendrán que producir esos cambios, pero eso tendremos que irlo viendo, porque necesitamos tener toda la información y la realidad es que no la tenemos”. En cualquier caso, dejó claro que “en cualquier recurso social, y Santa Rita no es una excepción, hacen falta profesionales, la profesionalización es imprescindible”, aludiendo directamente a Tomás Villar.

Por último, y cuestionada sobre las acusaciones sobre diversos casos de sarna y malnutrición entre los pacientes, la consejera confirmó que dispone de los informes del Servicio Canario de Salud que confirman este extremo, y aunque ese problema “está solucionado por que estuvimos detrás de la situación”, el personal del IASS ha constado “que ha habido casos, y que la situación de Santa Rita es muy mejorable, se puede hacer un cuidado más personalizado, y que los trabajadores puedan tener las ratios adecuadas de personas a su cargo para cumplir dignamente con su trabajo”.