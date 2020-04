Francisco Linares: "Los ayuntamientos no tenemos plan B. Usamos el superávit o vamos a la quiebra"

El alcalde de La Orotava y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, Francisco Linares, ha analizado en La Mañana en Canarias el anuncio del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, sobre el uso de los 3.830 millones de euros de superávit de 2019, y los más de 7.000 millones de remanentes para costear la desescalada y la crisis social y económica generada por la pandemia de COVID-19.

Francisco Linares sigue teniendo dudas de la autorización del Estado y pide que se concreten cuáles son los condicionantes de la medida y el porcentaje que se deja usar a las administraciones locales. "Debemos saber cuánto dinero podemos emplear y cuál es el objetivo concreto. El camino es el correcto porque era absurdo que se quedaran con los ahorros de las instituciones, pero tenemos que saber la letra pequeñita de este compromiso", ha indicado.

En la misma línea, ha reiterado que los consistorios están abocados a la bancarrota si no se produce pronto una inyección económica. Nosotros hemos pedido que nos lo dejen utilizar todo, y no solo para el área social, también para gasto corriente. En caso contrario, la mayoría de ayuntamientos canarios tendremos liquidez hasta agosto, el segundo semestre será ya inasumible para muchos al no contar con los fondos del IGIG y del Gobierno de Canarias, no hay que olvidar que estos recursos van a ser cero o prácticamente cero", ha aseverado.

El vicepresidente de la FECAM también ha reclamado que se autorice el uso del remanente de 2020 para elaborar el presupuesto del año que viene. ""2021 será mucho peor porque no habrá ningún tipo de ingreso, tenemos que comenzar a prepararnos para afrontar ese periodo con garantías", ha afirmado.

Por último, el alcalde de La Orotava ha querido dejado claro que las administraciones no tienen plan B para abordar esta crisis. "El plan B se llama ruina, solo es posible el plan A. Tenemos que presionar para que se pueda destinar el dinero de los contribuyentes a sus propietarios", ha zanjado