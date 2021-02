Fracaso en la oposición de ingeniero de Obras: menos de un 5% de aprobados y la mayoría no supera el dos

Es una de las áreas clave de cualquier ejecutivo, la plantilla de profesionales que visan las obras más importantes del Archipiélago como carreteras, puentes u otras infraestructuras, se encuentra bajo mínimos, y parece que la situación no va a cambiar, al menos, a corto plazo. A pesar de las suculentas condiciones de trabajo que conlleva el ser titular de una plaza pública, parece que no ha sido suficiente para los opositores.

El largo proceso para la convocatoria de 13 plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, no es nuevo, de hecho, la primera convocatoria se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), hace casi tres años, en concreto, el 18 de abril del 2018. No obstante, la lista de admitidos definitivos no se publicó hasta el 30 de septiembre del año pasado. En la misma aparecían un total de 303 inscritos, 173 por la provincia de Las Palmas, y 130 en la de Santa Cruz. Según la propia convocatoria esta consta de un total de cuatro exámenes.

7 APROBADOS, LA MAYORÍA NO SUPERA EL TRES Y DECENAS DE CEROS

El pasado 20 de noviembre se publicaban las esperadas calificaciones del primer ejercicio. La primera sorpresa llegó al comprobar el número de personas que finalmente realizaron el examen. Así, de más de 300 inscritos, menos de la mitad – en concreto 143 se presentaron al examen. Pero si fueron pocos los que se presentaron, aun fueron menos los que aprobaron. Según los datos oficiales únicamente siete, esto es, menos del 5% de los presentaron, sacaron al menos un cinco en la primera de las pruebas.

No obstante, a estos aún les queda un largo camino por recorrer para obtener la tan ansiada plaza pública. En ese mismo documento aparecen las calificaciones del resto, en el que se repiten las notas bajas, con algunos tres pero sobre todo, aparecen bastantes cero en ese examen.

En todo caso, algunas fuentes sindicales consultadas por COPE Canarias, han explicado que estos bajos resultados se producen porque probablemente “esa persona ya trabaja para la Administración, y le basta con presentarse al examen, esto es, lo que se denomina mostrar interés para continuar en el mismo puesto”, aunque eso sí, nunca tendrá, hasta que no apruebe, una plaza fija.

Esta falta de profesionales ha provocado que el área que dirige Sebastián Franquis, solo haya ejecutado según publicada el periódico El Día, unos 320 millones de euros, algo más del 80% del presupuesto.