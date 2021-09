El fotógrafo que captó la primera explosión del volcán: “Hubo un silencio extraño”

José Antonio Fernández, vecino y fotógrafo aficionado de La Palma fue a pasar el día con su familia a 500 metros de donde erupcionó el volcán de La Palma. En COPE Canarias ha relatado que ante este volcán “me temía lo mejor, no lo peor”.

“Como le gusta mucho la fotografía y vulcanología decidió ir hacia la zona de Fátima, Cabeza de Vaca para “ver si tenían suerte”, aseveró.

José Antonio Fernández: “Fue un susto tremendo, sobre todo cuando explotó. No sabemos a qué distancia estaríamos, quizás 500 metros. Vemos saliendo esa columna de humo, pero lo más sorprendente fue que antes de explosionar hubo un extraño silencio, un ruido que no había escuchado en mi vida, ni puedo describir. Era una cosa extraña”.

En el momento de la erupción asegura que no notó ni gases ni un olor diferente. "De los gases no me di cuenta porque la mascarilla la llevábamos por la covid, pero no notamos nada ya que se podía respirara normal. No notas nada, hasta que te das cuenta que las cenizas las tienes en la camisa".

Relata que cuando estaban en la zona de Fátima, notaban los temblores y escuchaban los ruidos y que las personas mayores que se encontraban en la zona les contaron que era un ruido parecido a lo que vivieron en la anterior explosión hace unos años”.

“Fuimos conscientes de la situación y la policía nos invitó a que nos fuéramos de donde estábamos”, añade.

Además, asegura que en la zona donde ha erupcionado el volcán no hay viviendas y que ahora preocupa que vaya bajando la lava, ya que en la parte baja hay muchas más casas.